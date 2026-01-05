Pai e filho morrem em acidente na BR 262 em Iúna

Um acidente na BR 262 resultou na morte de pai e filho na noite de domingo (4), no km 186 da rodovia, em Iúna. Roberto Carlos Batista, de 53 anos, e Carlos Batista Junior, de 18, estavam em uma motocicleta no momento da colisão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo familiares, as vítimas retornavam de uma cavalgada quando sofreram o acidente. A motocicleta em que pai e filho estavam colidiu de frente com uma van, a cerca de um quilômetro da casa onde moravam. As equipes de socorro atenderam a ocorrência, contudo pai e filho não resistiram aos ferimentos.

Leia também: Jovem sofre grave acidente em cachoeira e é resgatado pelo Notaer

Ainda conforme relatos, o impacto aconteceu em um trecho da BR 262 com tráfego intenso, sobretudo no período noturno. As autoridades registraram a ocorrência e iniciaram os procedimentos de apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente na BR 262.

O caso gerou comoção na comunidade local e reacende o alerta para cuidados redobrados em rodovias federais, especialmente à noite. A investigação seguirá para definir responsabilidades e causas da colisão.