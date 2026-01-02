A Polícia Civil prende suspeito de duplo homicídio qualificado em Vitória durante uma operação. A ação ocorreu no bairro Jesus de Nazareth. Policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa atuaram no cumprimento do mandado.

Além disso, a operação contou com apoio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher e do Departamento Especializado de Homicídios.

Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos. Ele é investigado por duplo homicídio qualificado.

O crime ocorreu no dia 8 de outubro de 2023, no bairro Cruzamento, em Vitória. Desde então, a Polícia Civil apurava o caso. Os agentes localizaram o suspeito em uma residência. No entanto, ele não ofereceu resistência durante a abordagem policial.

Após os procedimentos legais, a equipe encaminhou o homem ao sistema prisional. Agora, ele permanece à disposição da Justiça.