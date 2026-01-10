Acidente grave entre carro e moto deixa feridos em Presidente Kennedy

Um acidente grave ocorreu na região de Campo do Limão, em Presidente Kennedy. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta.

De acordo com as primeiras informações, pelo menos duas pessoas ficaram feridas. No entanto, as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

A reportagem do AQUINOTÍCIAS entrou em contato com as forças de segurança para apurar mais informações sobre a ocorrência. Assim que as autoridades divulgarem novos dados, a reportagem atualizará esta matéria.