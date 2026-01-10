Dono de oficina é preso por adulteração veicular na Serra

Investigações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) levaram à prisão em flagrante do proprietário de uma oficina mecânica, de 32 anos, suspeito de adulteração veicular. A ação ocorreu durante uma operação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Nesse sentido, a equipe policial realizou a prisão na última quinta-feira (8), no bairro Das Laranjeiras, no município da Serra. O suspeito estava no interior da própria oficina no momento da abordagem. A Guarda Municipal da Serra deu apoio à operação.

A investigação

As apurações começaram após o registro de um boletim de ocorrência feito pelo próprio investigado. No documento, ele relatou um suposto roubo de um veículo de sua propriedade, ocorrido em agosto do ano passado, dentro da oficina, com uso de violência e grave ameaça.

Assim, durante as diligências, os policiais identificaram uma funcionária utilizando um veículo preto com sinais claros de adulteração. Além disso, a equipe constatou alterações completas nas características originais do automóvel, incluindo a mudança de cor.

Então, no local, os agentes também encontraram diversas peças automotivas. Entre os materiais estavam portas, vidros e motor, todos vinculados ao veículo citado na comunicação de roubo.

Em depoimento, o suspeito afirmou que o veículo não possuía seguro. No entanto, após levantamento de informações, a Polícia Civil confirmou a existência de uma seguradora vinculada ao automóvel.

Diante dos fatos, a Polícia Civil autuou o proprietário em flagrante por adulteração veicular no exercício de atividade comercial. Em seguida, a equipe encaminhou o homem ao sistema prisional, onde ele permanece à disposição da Justiça.