Segurança

Acidente grave entre moto e carro deixa ferido na curva de São Vicente

Há registro de óleo espalhado na pista.

acidente São Vicente
Foto: Divulgação

Um acidente grave foi registrado na estrada que liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim, na conhecida curva de São Vicente. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, de acordo com as primeiras informações, a batida foi violenta. O motociclista sofreu ferimentos e recebeu atendimento no local. Contudo, ainda não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde dele.

Leia também: Homem não resiste após cair em buraco em bairro de Marataízes

Até o momento, não existem informações oficiais sobre quantas pessoas estavam no carro envolvido no acidente, nem sobre as condições de saúde dos ocupantes.

A reportagem do AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com as forças de segurança para apurar mais detalhes sobre a ocorrência. A reportagem atualizará a matéria assim que novas informações chegarem.

Contudo, motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção. Isso porque, há registro de óleo espalhado na pista, o que aumenta o risco de novos acidentes.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

AcidenteSão Vicente

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por