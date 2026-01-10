Acidente grave entre moto e carro deixa ferido na curva de São Vicente

Um acidente grave foi registrado na estrada que liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim, na conhecida curva de São Vicente. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, de acordo com as primeiras informações, a batida foi violenta. O motociclista sofreu ferimentos e recebeu atendimento no local. Contudo, ainda não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde dele.

Leia também: Homem não resiste após cair em buraco em bairro de Marataízes

Até o momento, não existem informações oficiais sobre quantas pessoas estavam no carro envolvido no acidente, nem sobre as condições de saúde dos ocupantes.

A reportagem do AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com as forças de segurança para apurar mais detalhes sobre a ocorrência. A reportagem atualizará a matéria assim que novas informações chegarem.

Contudo, motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção. Isso porque, há registro de óleo espalhado na pista, o que aumenta o risco de novos acidentes.