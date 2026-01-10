Homem não resiste após cair em buraco em bairro de Marataízes

Um homem morreu após cair em um buraco no bairro Santa Teresa, em Marataízes. O caso ocorreu nesta semana e mobilizou equipes de resgate e segurança no município.

Contudo, até o momento, não há mais detalhes sobre as circunstâncias da queda nem a identidade da vítima. Nesse sentido, as causas do acidente seguem sob apuração.

A reportagem do AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com as forças de segurança para obter mais informações sobre a ocorrência. Assim que as autoridades divulgarem novas informações, a reportagem atualizará esta matéria.