Homem não resiste após cair em buraco em bairro de Marataízes
As causas do acidente seguem sob apuração.
Um homem morreu após cair em um buraco no bairro Santa Teresa, em Marataízes. O caso ocorreu nesta semana e mobilizou equipes de resgate e segurança no município.
Contudo, até o momento, não há mais detalhes sobre as circunstâncias da queda nem a identidade da vítima. Nesse sentido, as causas do acidente seguem sob apuração.
A reportagem do AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com as forças de segurança para obter mais informações sobre a ocorrência. Assim que as autoridades divulgarem novas informações, a reportagem atualizará esta matéria.