Acidente grave interdita totalmente a BR 101 em Rio Novo do Sul

Um acidente grave na manhã desta sexta-feira (23), em Rio Novo do Sul, provocou a interdição total da rodovia no km 388, na localidade de Capim Angola. A colisão envolveu uma carreta carregada com um bloco de granito, um caminhão e uma motocicleta, o que interrompeu completamente o tráfego.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o impacto deixou duas vítimas. O motorista da carreta e a motociclista receberam atendimento no local e, em seguida, equipes de resgate os encaminharam para hospitais da região.

Por causa do acidente grave em Rio Novo, o trânsito ficou totalmente parado. Como resultado, formou-se um congestionamento superior a 10 quilômetros nos dois sentidos da via.

Por fim, as autoridades orientam os motoristas a evitarem o trecho e buscarem rotas alternativas. O tráfego só será liberado após a conclusão dos trabalhos de segurança e remoção do bloco de granito e dos veículos envolvidos, no município de Rio Novo do Sul.