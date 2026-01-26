Acidente na BR 101 em Anchieta deixa dois feridos no trevo de Piúma
Acidente na BR 101 em Anchieta ocorreu após tentativa de retorno e provocou interdição parcial da rodovia no Sul do Espírito Santo.
Um acidente na BR 101, em Anchieta, deixou duas pessoas feridas no início da tarde deste domingo (25), no trevo que liga o município a Piúma, no Sul do Espírito Santo. A colisão envolveu uma carreta e uma caminhonete Hilux.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete tentou realizar um retorno. Contudo, ao cruzar a rodovia, o veículo foi atingido pela carreta que trafegava pela pista principal.
Além disso, imagens do sistema de videomonitoramento registraram o momento da colisão. As gravações mostram o impacto no instante em que a caminhonete atravessa a pista.
Com a força da batida, o condutor da Hilux sofreu ferimentos graves. Em seguida, as equipes de resgate prestaram socorro no local e o encaminharam para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A passageira da caminhonete também ficou ferida. De acordo com a PRF, a passageira apresentou ferimentos moderados, e a equipe de resgate a levou para outro hospital em Cachoeiro de Itapemirim. As autoridades não divulgaram as identidades nem as idades das vítimas.
Após o acidente, a Ecovias Capixaba informou que interditou a pista. Durante o atendimento, o tráfego passou a fluir por um desvio até a liberação parcial da rodovia.
Por fim, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a redobrarem a atenção em trechos de retorno e acessos, especialmente em pontos de grande fluxo na BR 101 Sul.