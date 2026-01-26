Corpo amarrado a pedras é achado em lago de pedreira em Cachoeiro

Um corpo amarrado a pedras em um lago de Cachoeiro de Itapemirim foi localizado na tarde deste domingo (25), em uma pedreira na região de Alto Moledo, em Itaóca Pedra. Pescadores que estavam no local encontraram o corpo e acionaram as autoridades.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e confirmou que o corpo aparenta ser do sexo feminino. A vítima vestia blusa rosa, short jeans e tinha cabelos longos, segundo informações repassadas no local.

Conforme a polícia, o corpo estava dentro de um saco e amarrado a pedras. A amarração tinha o objetivo de mantê-lo submerso no lago formado pelo acúmulo de água da chuva na pedreira.

O local é conhecido por moradores da região. O lago funciona como um açude improvisado, usado para banho, pesca e outras atividades de lazer.

A perícia técnica realizou os procedimentos no local. Os peritos constataram que o corpo é de baixa estatura e estava em processo de decomposição há cerca de um mês.

Após a análise inicial, as equipes removeram o corpo e o encaminharam ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O órgão ficará responsável pela identificação oficial e pela apuração da causa da morte. A Polícia Civil seguirá com a investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.