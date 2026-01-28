Acidente na BR 101 em Anchieta deixa motorista preso às ferragens

Um acidente na BR-101 em Anchieta mobilizou equipes de resgate no início da tarde desta quarta-feira (28), na altura da localidade de Jabaquara. A colisão envolveu um caminhão e uma carreta.

Segundo informações iniciais da PRF, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens após o impacto. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia iniciaram o atendimento no local.

Os socorristas agiram rapidamente e retiraram a vítima do interior do veículo. Em seguida, a equipe prestou os primeiros atendimentos ainda na pista, conforme os protocolos de segurança.

Até o momento, os responsáveis não confirmaram o estado de saúde do motorista. Contudo, a concessionária mantém equipes no local para garantir a segurança viária e orientar o tráfego.

O acidente na BR 101 em Anchieta segue em atualização. Novas informações serão divulgadas após a conclusão do atendimento pelas autoridades.