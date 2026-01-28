Força Tática apreende drogas durante ação em Mimoso do Sul

A Força Tática apreende drogas em Mimoso do Sul durante patrulhamento realizado nesta terça-feira (27). A ação ocorreu após um homem fugir ao perceber a aproximação da equipe.

Diante da fuga, os militares iniciaram buscas nas imediações. Em seguida, durante a ação, a equipe manteve contato com outro homem em atitude considerada suspeita.

Segundo os militares, o homem demonstrou nervosismo excessivo ao notar a presença da guarnição. Em seguida, a equipe realizou a abordagem e iniciou a verificação no local.

Durante a ação, os policiais localizaram material utilizado para o tráfico de drogas. Entre os itens apreendidos estavam uma balança de precisão, lâminas tipo gilette, estilete e material para endolação.

Além disso, a equipe apreendeu 58 papelotes de substância análoga à cocaína, 42 pinos da mesma droga e 166 pedras de substância análoga ao crack. Também encontraram duas porções maiores da substância.

No local, os militares recolheram ainda R$ 700 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material estava em posse do abordado no momento da ação.

Diante dos fatos, a Força Tática conduziu o homem à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim. A autoridade policial adotará as medidas legais cabíveis.