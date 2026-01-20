Acidente no trevo de Soturno deixa motorista morto em Cachoeiro

Um acidente no trevo de Soturno, na rodovia Gumercindo Moura Nunes, causou a morte de um motorista na madrugada desta terça-feira (20), em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma caminhonete e uma carreta.

O acidente a aconteceu no trevo que liga a comunidade de Santa Rosa ao distrito de Soturno. Deivid Junior Zanol dirigia uma Chevrolet S10. Com o impacto da batida, ele ficou preso às ferragens e morreu antes da chegada do socorro.

Já o condutor da carreta passou mal após a colisão, conforme relato do empregador à Polícia Militar. Em seguida, equipes médicas prestaram atendimento no local. Posteriormente, os policiais conduziram o motorista da carreta à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ele prestou depoimento.

Após os procedimentos no local, peritos recolheram o corpo de Deivid Junior Zanol. Em seguida, as equipes encaminharam a vítima ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.