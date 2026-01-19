Notaer socorre homem com queimaduras em Domingos Martins

O Notaer mobilizou equipes especializadas na manhã desta segunda-feira (19) para realizar um resgate aeromédico em Domingos Martins. Um homem de aproximadamente 60 anos sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo.

O acidente ocorreu na localidade de Melgaço, quando o homem queimava entulho em sua propriedade. Durante a ação, as chamas atingiram a vítima e causaram ferimentos graves.

Diante da gravidade do quadro, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo acionou imediatamente a equipe aeromédica e, dessa forma, garantiu atendimento rápido e transporte seguro ao paciente. Além disso, a atuação ágil foi essencial para reduzir riscos.

Inicialmente, os socorristas estabilizaram o paciente ainda no local do acidente. Em seguida, a equipe embarcou a vítima no helicóptero e realizou o transporte até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Com essa ação, o resgate aeromédico do Notaer em Domingos Martins diminuiu significativamente o tempo de deslocamento até a unidade de referência. Assim, o paciente recebeu atendimento especializado com maior rapidez.

Por fim, a Secretaria de Estado da Saúde orienta que informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente sejam solicitadas diretamente por meio de seus canais oficiais.