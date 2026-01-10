Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Guaçuí

Policiais militares da Ronda Ostensiva Rural do 3º Batalhão apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu na tarde de sexta-feira (9), no bairro Vale do Sol, em Guaçuí.

A equipe realizava patrulhamento preventivo quando percebeu a atitude suspeita do menor. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir para o interior de uma residência. No entanto, os policiais conseguiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram dinheiro e uma bucha de maconha. Em seguida, os agentes fizeram buscas no imóvel, onde localizaram grande quantidade de entorpecentes.

No local, a equipe apreendeu 34 buchas de maconha, totalizando cerca de 370 gramas, além de 73 pedras de crack e 22 pinos de cocaína. Todo o material estava pronto para comercialização. Também foram recolhidos dinheiro e um telefone celular.

Após a apreensão, os policiais encaminharam o adolescente, acompanhado por um familiar, à Delegacia Regional de Alegre. O material apreendido seguiu junto para a adoção das medidas legais cabíveis.