Afogamento fatal é registrado em praia de Guarapari neste sábado (10)

Um afogamento com morte foi registrado na Praia D’Ulé, em Guarapari, neste sábado (10). A ocorrência mobilizou equipes de resgate no local.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a identidade da vítima nem as circunstâncias do afogamento. O caso segue sob apuração.

O episódio reforça o alerta para os riscos de acidentes no litoral durante o verão. Especialistas recomendam atenção redobrada, respeito às sinalizações e cuidado ao entrar no mar, especialmente em áreas com correnteza.