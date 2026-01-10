Segurança

Afogamento fatal é registrado em praia de Guarapari neste sábado (10)

O caso segue sob apuração.

afogamento em Guarapari
Foto: Reprodução/ @click.silver/ Instagram

Um afogamento com morte foi registrado na Praia D’Ulé, em Guarapari, neste sábado (10). A ocorrência mobilizou equipes de resgate no local.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a identidade da vítima nem as circunstâncias do afogamento. O caso segue sob apuração.

O episódio reforça o alerta para os riscos de acidentes no litoral durante o verão. Especialistas recomendam atenção redobrada, respeito às sinalizações e cuidado ao entrar no mar, especialmente em áreas com correnteza.

