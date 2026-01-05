Agressão termina com prisão durante show em Presidente Kennedy

Uma agressão em Marobá mobilizou equipes de segurança por volta das 18h30 deste sábado (3), durante um show na orla da Praia de Marobá, em Presidente Kennedy. A Polícia Militar prendeu em flagrante o suspeito, de 26 anos, morador do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a ocorrência, o suspeito agrediu violentamente um homem, de 41 anos, morador da localidade de Alto Liberdade, no município. Mesmo com a vítima caída no chão, o agressor continuou os golpes. Ele atingiu a cabeça com as mãos e com um copo tipo Stanley, causando forte sangramento e traumatismo craniano.

Durante a agressão em Marobá, um médico que estava de folga passou pelo local e iniciou os primeiros socorros. Em seguida, a ambulância realizou o atendimento e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Após avaliação médica, a vítima permaneceu em observação, contudo seguiu em estado estável.

Testemunhas relataram que a rápida intervenção dos policiais evitou um desfecho fatal. Conforme apurado, o desentendimento começou quando a vítima, embriagada, trombou e caiu sobre uma criança de dois anos.

Após o crime, os policiais conduziram o agressor até a Delegacia Regional de Itapemirim e o apresentaram à autoridade policial. Após seis horas de observação hospitalar, a equipe médica liberou a vítima, que não corre risco de morte.

A atuação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal reforça a segurança no litoral de Presidente Kennedy e contribui para salvar vidas em situações de risco.