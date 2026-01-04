Veículos furtados ou roubados são recuperados no Sul do ES

Veículos furtados ou roubados na região Sul do Espírito Santo foram recuperados neste domingo (4) pela Polícia Militar (PMES) e Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as informações da PMES, cinco veículos foram localizados e recuperados. As ocorrências contaram, em especial, com o apoio das câmeras de videomonitoramento, que auxiliaram na identificação e no rastreamento dos veiculos.

Leia também: PRF recupera cinco veículos roubados em 48 horas no Espírito Santo

Em Cachoeiro, dois veículos foram recuperados, uma motocicleta e um carro. Já em Rio Novo do Sul, outro automóvel foi localizado e apreendido. Além das ações da PMES, um veículo furtado foi recuperado pela GCM de Marataízes.

Os veículos recuperados foram encaminhados para os procedimentos legais. As circunstâncias dos furtos ou roubos e eventuais prisões relacionadas às ocorrências não foram divulgadas.