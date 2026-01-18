Agricultores aprendem a transformar cacau em dez produtos no Sul do ES

Transformar cacau em dez produtos foi o foco de uma capacitação realizada nesta semana pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, no município de Iconha.

A atividade reuniu 21 agricultoras e agricultores na agroindústria da Associação Vero Sapore, localizada na comunidade de Campinho. O curso atendeu a uma demanda apresentada pelos próprios produtores.

A extensionista Carolina Fernandes, do escritório do Incaper de Viana, ministrou a capacitação. Segundo ela, o objetivo foi diversificar a produção e agregar valor ao fruto.

Durante dois dias de atividades práticas, os participantes aprenderam a transformar cacau em dez produtos diferentes. O curso explorou tanto a amêndoa quanto subprodutos pouco conhecidos.

Entre os itens produzidos, estão geleia de mel de cacau com abacaxi, doce de sibira, amêndoa caramelizada, nibs temperado e achocolatado artesanal.

Além disso, os agricultores produziram pasta de cacau e barras com gengibre, coco, amendoim e banana, fruta amplamente cultivada no município.

De acordo com a extensionista do Incaper em Iconha, Paula Bonadiman, a ação fortalece a cadeia produtiva local. O curso incentiva o aproveitamento integral do fruto.

Ela explica que muitos produtores usam o cacau como complemento de renda. Contudo, existem várias possibilidades além da venda de amêndoas.

A presidente da Associação Vero Sapore, Erenilda Ferreira Guio, destacou a troca de experiências. Segundo ela, a capacitação ajudou a aperfeiçoar técnicas já utilizadas.

Por fim, o Incaper avalia que transformar cacau em dez produtos pode ampliar a renda, fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a venda direta em feiras locais.