Alegre recebe 50ª Feira do Empreendedor na Praça da Maçonaria

Evento acontece no dia 7 de fevereiro, na Praça da Maçonaria, com show de Daril Vianna, gastronomia e artesanato

foto aerea de parte da cidade de Alegre - Seminário Estadual Vigidesastres
Foto: Reprodução | Prefeitura de Alegre

A Prefeitura de Alegre anunciou, nesta segunda-feir (19), a 50ª Feira do Empreendedor, marcada para o dia 7 de fevereiro, na Praça da Maçonaria.

A feira reúne expositores de diferentes segmentos. Além disso, o público encontra comidas, bebidas e artesanato, criando um ambiente de convivência e geração de renda. Assim, o espaço se transforma em vitrine para pequenos negócios.

Além da programação comercial, o evento aposta na cultura como atrativo. A organização confirmou show musical de Daril Vianna, que anima a noite e amplia a participação do público.

A cada edição, a Feira do Empreendedor consolida-se como ponto de encontro da comunidade. Por isso, a iniciativa estimula o consumo local e aproxima produtores, artesãos e visitantes.

Segundo a organização, a proposta é simples e direta: incentivar quem empreende no município. Dessa forma, a feira contribui para o desenvolvimento econômico e para a ocupação dos espaços públicos.

Por fim, a expectativa é de grande participação popular, já que o evento combina lazer, cultura e oportunidades de negócios em um só lugar.

