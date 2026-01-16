Modelo de gestão de Nirrô impulsiona investimentos e inovação em Alegre

A gestão municipal de Alegre tem se destacado entre as mais bem sucedidas do Estado do Espírito Santo. Além de tratar com responsabilidade os gastos públicos, o modelo implementado também tem garantido investimentos importantes para a população.

“Nós tivemos que conter algumas despesas, cortar naquilo que era supérfluo e tomar decisões que não são fáceis. Entretanto, foram necessárias para manter a saúde financeira do município”, pontuou o prefeito de Alegre Nirrô Emerick (PP).

Apesar dos ajustes, a Prefeitura de Alegre manteve e ampliou investimentos em projetos estruturantes, especialmente nas áreas de educação e inovação. Entre os destaques estão o projeto Gênesis e a articulação para a implantação do curso de Medicina no município, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“Tivemos já uma proposta do Gênesis que vai aportar recursos para 20 ideias se tornarem empresas. Nós já temos agora, a partir de março, a segunda rodada do Gênesis que já foi aprovada pelo Governo do Estado, pela FAPES, para que a gente possa continuar nesse rumo, transformando o município de Alegre como a capital estadual da inovação”.