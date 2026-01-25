Amigos e familiares prestam homenagem a vítima de acidente em Guaçuí

Uma carreata com carros, caminhões, motocicletas e equipamentos de terraplanagem emocionou moradores de Guaçuí neste sábado, em homenagem a um trabalhador que morreu em um acidente no dia 23.

O cortejo percorreu ruas da cidade e reuniu amigos, familiares e colegas de profissão. Máquinas usadas no dia a dia de trabalho integraram a homenagem.

Não há informações sobre o acidente que tirou a vida do jovem.