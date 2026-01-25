Chuvas e ventos fortes: Inmet alerta para risco no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para municípios do Espírito Santo.

O aviso entrou em vigor às 8h32 deste domingo (25) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia. Nesse período, o tempo permanece instável.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou volume acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, o alerta prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Estão sob alerta amarelo os municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado.

Além disso, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado também estão sob alerta laranja, que indica perigo. Esse aviso começou às 10h deste domingo (25) e segue até as 23h59.

Diante desse cenário, os órgãos de monitoramento reforçam a necessidade de atenção redobrada da população. Contudo, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Da mesma forma, recomenda-se evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Portanto, durante o período de instabilidade, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.