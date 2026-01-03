Anchieta: carro bate em moto e arremessa vítimas na Rodovia do Sol

O condutor e uma pessoa que estava na “garupa” de uma motocicleta foram arremessados após um carro de passeio bater no veículo, nesta sexta-feira (2), na Rodovia do Sol, no município de Anchieta.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Na imagem, é possível observar um carro, de cor vermelha, perder controle da direção, bater na motocicleta, arremessando os seus ocupantes para fora da pista.

Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes da motocicleta. Entretanto, a imagem da câmera de monitoramento mostra tanto o condutor quanto a pessoa que estava na garupa se levantando do chão, aparentemente em boas condições de saúde.