Anchieta: Natal Premiado divulga ganhadores da edição 2025

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anchieta realizou, na última segunda-feira (12), o sorteio da campanha Natal Premiado CDL Anchieta. A entidade transmitiu o evento ao vivo pelos canais digitais, o que garantiu transparência e acesso público a todo o processo.

Dessa forma, a campanha mobilizou diretamente 2.587 consumidores, que cadastraram seus cupons no aplicativo oficial do Natal Premiado. Assim, ao longo do período promocional, o comércio local distribuiu cerca de 50 mil cupons.

Logo, desse total, 26.430 foram validados, o que resultou em uma movimentação econômica mínima estimada em R$ 1.321.500,00 na economia de Anchieta.

Parceria institucional fortalece o comércio local

A edição 2025 do Natal Premiado CDL Anchieta ocorreu por meio de parceria entre a CDL Anchieta e a Prefeitura Municipal de Anchieta. Assim, a iniciativa contou com um Termo de Fomento no valor total de R$ 100 mil.

Desse montante, R$ 50 mil tiveram origem em emenda impositiva do ex-vereador e atual gerente de Cultura, Professor Robinho. Os outros R$ 50 mil vieram de recursos municipais, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento e Gestão de Recursos.

Nesse sentido, a organização destinou os recursos à aquisição dos prêmios, ao desenvolvimento do aplicativo oficial da campanha e às ações de mídia e divulgação.

Desse modo, com isso, a CDL assegurou uma campanha moderna, legalmente adequada e alinhada às boas práticas de transparência e gestão.

Ganhadores e lojas participantes

Além de premiar os consumidores, o Natal Premiado CDL Anchieta 2025 fortaleceu as empresas participantes, que registraram aumento no fluxo de clientes durante a campanha. Confira os ganhadores e os estabelecimentos onde as compras foram realizadas:

01 ano de internet grátis (plano 500 MB)

Jacqueline Montagnolli Lírio – Mezadri Lingerie

Smart TV 50 polegadas

Hellen dos Santos Bastos Andrade – Supermercado Toninho

Jennyfer Rodrigues Bueno – Supermercado Toninho

Kezia Oliveira de Freitas Silva – Pitanga Multimarcas

Honda Biz 125 cc