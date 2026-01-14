Anchieta: Natal Premiado divulga ganhadores da edição 2025
Ao longo do período promocional, o comércio local distribuiu cerca de 50 mil cupons.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anchieta realizou, na última segunda-feira (12), o sorteio da campanha Natal Premiado CDL Anchieta. A entidade transmitiu o evento ao vivo pelos canais digitais, o que garantiu transparência e acesso público a todo o processo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Dessa forma, a campanha mobilizou diretamente 2.587 consumidores, que cadastraram seus cupons no aplicativo oficial do Natal Premiado. Assim, ao longo do período promocional, o comércio local distribuiu cerca de 50 mil cupons.
Logo, desse total, 26.430 foram validados, o que resultou em uma movimentação econômica mínima estimada em R$ 1.321.500,00 na economia de Anchieta.
Leia também: Procon Vitória aponta variação de quase 300% no material escolar
Parceria institucional fortalece o comércio local
A edição 2025 do Natal Premiado CDL Anchieta ocorreu por meio de parceria entre a CDL Anchieta e a Prefeitura Municipal de Anchieta. Assim, a iniciativa contou com um Termo de Fomento no valor total de R$ 100 mil.
Desse montante, R$ 50 mil tiveram origem em emenda impositiva do ex-vereador e atual gerente de Cultura, Professor Robinho. Os outros R$ 50 mil vieram de recursos municipais, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento e Gestão de Recursos.
Nesse sentido, a organização destinou os recursos à aquisição dos prêmios, ao desenvolvimento do aplicativo oficial da campanha e às ações de mídia e divulgação.
Desse modo, com isso, a CDL assegurou uma campanha moderna, legalmente adequada e alinhada às boas práticas de transparência e gestão.
Ganhadores e lojas participantes
Além de premiar os consumidores, o Natal Premiado CDL Anchieta 2025 fortaleceu as empresas participantes, que registraram aumento no fluxo de clientes durante a campanha. Confira os ganhadores e os estabelecimentos onde as compras foram realizadas:
01 ano de internet grátis (plano 500 MB)
- Jacqueline Montagnolli Lírio – Mezadri Lingerie
Smart TV 50 polegadas
- Hellen dos Santos Bastos Andrade – Supermercado Toninho
- Jennyfer Rodrigues Bueno – Supermercado Toninho
- Kezia Oliveira de Freitas Silva – Pitanga Multimarcas
Honda Biz 125 cc
- Maria do Carmo Pompermayer Farias – Lojas Vibrus
- Marlúcia Vasco dos Santos – Privelleg Boutique
- Ivone Corrêa Batista – Supermercado Toninho