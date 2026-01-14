Procon Vitória aponta variação de quase 300% no material escolar

Uma pesquisa divulgada pelo Procon Vitória revelou diferenças expressivas nos preços de materiais escolares vendidos em papelarias da capital. Isso porque, em alguns produtos, a variação entre o menor e o maior valor chegou a 297,99%. O cenário reforça a necessidade de o consumidor comparar preços antes de concluir a compra.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O levantamento ocorreu entre os dias 6 e 8 de janeiro, de forma presencial, com atuação direta dos servidores do órgão municipal. A equipe analisou 30 itens de material escolar, com as mesmas marcas e especificações, em quatro estabelecimentos comerciais localizados em diferentes regiões de Vitória: Castorino Santana, Gecore, Lápis & Borracha e Plastifik.

Leia também: Procon-ES reforça fiscalização durante a alta temporada

Entre os produtos avaliados estão itens básicos do dia a dia escolar, como apontador, borracha, cadernos, canetas, lápis, cola, giz de cera, papel sulfite, pasta, régua e tesoura. Assim, mesmo com características idênticas, os valores encontrados variaram de forma significativa entre as lojas pesquisadas.

Diferença de preços chama atenção

A maior variação apareceu na caneta esferográfica de 0.7 mm. O produto foi encontrado por valores que vão de R$ 2,99 a R$ 11,90. Em seguida, outros itens também apresentaram oscilações relevantes.

O lápis preto grafite teve variação de 150%, com preços entre R$ 0,80 e R$ 2,00. Já o caderno brochura registrou diferença de 108,86%, custando de R$ 7,90 a R$ 16,50. O giz de cera, por sua vez, apresentou variação de 86,33%, com valores entre R$ 6,95 e R$ 12,95.

Comparação entre 2025 e 2026

Além do recorte atual, o estudo comparou os menores preços de 28 itens comuns às pesquisas de 2025 e 2026. Assim, o resultado indica um aumento médio de 15,56% no conjunto de produtos, passando de R$ 272,53 para R$ 314,94. O percentual supera a inflação oficial de 2025, medida pelo IPCA, que ficou em 4,26%.

Nesse comparativo, o maior reajuste ocorreu no apontador de lápis com depósito, que registrou alta de 142,11%. Em sentido oposto, o lápis preto grafite apresentou a maior redução, com queda de 46,67% em relação ao ano anterior.

O que pode e o que não pode na lista escolar

O Procon Vitória orienta que as escolas só podem solicitar materiais de uso individual e pedagógico. O órgão proíbe a exigência de itens de uso coletivo, como produtos de limpeza e higiene, bem como a indicação de marcas ou estabelecimentos específicos.

Também não é permitido cobrar taxa de material escolar, condicionar a matrícula ao pagamento dessa taxa ou exigir grandes quantidades de itens, já que o material deve atender apenas ao uso individual do estudante.

Dúvidas

Em caso de dúvidas ou conflitos, o atendimento do Procon Vitória ocorre presencialmente na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, 2544, em Itararé, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O consumidor também pode buscar orientação pela internet ou pelo aplicativo oficial do órgão.