Anchieta reúne 23 praias e se consolida como destino no Sul do ES

As 23 praias de Anchieta consolidam o município como um dos principais destinos do litoral Sul do Espírito Santo. O território reúne paisagens diversas, com opções para famílias, esportistas e visitantes em busca de tranquilidade.

Localizada no Litoral Sul capixaba, Anchieta combina praias urbanizadas e trechos preservados. Dessa forma, o município atende diferentes perfis de turistas ao longo do ano.

Entre as mais conhecidas, Iriri se destaca pela estrutura turística e águas calmas. Além disso, Castelhanos atrai surfistas devido às ondas mais fortes.

A praia de Ubu, por sua vez, oferece mar tranquilo e ambiente familiar. Já a Costa Azul reúne bares, restaurantes e grande movimentação no verão.

Anchieta também abriga praias como Areia Preta, Inhaúma, Boca da Baleia, Marvila, Parati, Guanabara e Santa Helena. Esses locais preservam características naturais e menor fluxo de visitantes.

Outras praias do município incluem Coqueiro, Curvina, Ponta dos Castelhanos, Ponta de Ubu, Balanço, Recanto dos Pescadores, Além-Mar, Belo Horizonte, Dois Irmãos, São Mateus, Limeira e Praia Central.

Assim, as 23 praias de Anchieta formam um mosaico de cenários naturais. O visitante encontra desde faixas de areia extensas até pequenas enseadas rochosas.

Além do lazer, o litoral impulsiona a economia local por meio do turismo, da pesca artesanal e do comércio. Por isso, a cidade investe na preservação ambiental e na organização dos espaços.

Com fácil acesso e diversidade de paisagens, Anchieta segue como referência no turismo do Sul do Espírito Santo. As 23 praias de Anchieta reforçam o potencial natural e cultural do município.