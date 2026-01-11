Governo do ES investe R$ 38,7 milhões em obras em Anchieta

O Governo do Espírito Santo entregou obras e anunciou novos investimentos no município de Anchieta. As ações concentram recursos em infraestrutura viária, mobilidade urbana, serviços públicos e lazer.

Entre as principais entregas está a restauração da Rodovia ES-146, no trecho entre o Trevo de Ubu, na ES-060, e a ligação com a BR-101, em Jabaquara. A intervenção abrangeu 18,12 quilômetros e recebeu investimento de R$ 27,69 milhões, com execução do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Assim, as obras incluíram manutenção do pavimento com CBUQ, revitalização da sinalização horizontal e vertical, implantação de defensas metálicas, pintura de faixas e instalação de tachões. Além disso, o Estado recuperou trechos urbanos com pavimento intertravado, totalizando cerca de 142 mil metros quadrados restaurados.

Além disso, o Governo do Estado também autorizou novas obras de pavimentação em blocos de concreto no acesso ao bairro Chapada do A, em trecho de 2,9 quilômetros da ES-146. O investimento previsto é de R$ 3,88 milhões, com execução pelo DER-ES.

Na área de serviços públicos, o Estado entregou a reforma e ampliação do Posto de Atendimento Veicular (PAV) do Detran em Anchieta. Nesse sentido, a obra recebeu R$ 184 mil e incluiu modernização do espaço, novos guichês, mobiliário e adequações de acessibilidade.

Recapeamento asfáltico

O pacote contempla ainda obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária em vias urbanas do município. As intervenções, realizadas pelo Detran|ES por meio do programa Pavimenta Detran, somam R$ 6,18 milhões e visam ampliar a segurança no trânsito.

Lazer

Além disso, na área de esporte e lazer, o Governo do Espírito Santo autorizou a construção de um Campo Bom de Bola na comunidade de Belo Horizonte. O investimento é de R$ 838 mil e prevê campo society com gramado sintético, drenagem, iluminação e estrutura de apoio.

O Estado também acompanha as obras de reurbanização da Orla de Ubu, que incluem pavimentação, drenagem, calçadão, contenções, quiosques e estruturas de apoio para pescadores e salva-vidas, fortalecendo o turismo e a convivência urbana.

Mais de R$ 30 milhões de investimentos

Somadas, as entregas realizadas em Anchieta totalizam R$ 34,06 milhões. Já os novos anúncios e ordens de serviço representam mais R$ 4,71 milhões. O volume total de investimentos do Governo do Espírito Santo no município alcança R$ 38,78 milhões.

Com informações do Governo do ES