Ano Novo Chinês 2026: O Ano do Cavalo de Fogo

O Ano Novo Chinês de 2026 será celebrado em 17 de fevereiro, marcando o início do aguardado Ano do Cavalo de Fogo. Considerada a principal festividade do calendário chinês, essa data representa renovação, esperança e conexão entre as gerações.

A combinação entre o Cavalo com o elemento Fogo promete um período de grande entusiasmo e transformação, você verá a seguir que esperar do ano do cavalo.

O calendário lunar chinês

Diferente do calendário gregoriano, usado na maior parte do mundo (incluindo o Brasil), e baseado no ciclo solar, o calendário chinês segue os ciclos da Lua. Por isso, a cada ano, a data do Ano Novo chinês pode variar entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

O calendário é estruturado em ciclos de 12 anos, e cada ano é regido por um animal do zodíaco. Além disso, os chineses combinam um dos cinco elementos (fogo, terra, metal, água ou madeira) com o animal correspondente, criando configurações especiais, como será o Ano do Cavalo de Fogo em 2026.

O ano do Cavalo de Fogo

O Cavalo, animal regente de 2026, carrega consigo um significado de liberdade, entusiasmo e energia. Quando somadas ao elemento Fogo, as expectativas se voltam para um período marcado por criatividade, transformação e uma dose extra de paixão em ações e relacionamentos.

Na astrologia chinesa, fala-se que pessoas influenciadas pelo Cavalo de Fogo tendem a buscar novas experiências e a contagiar outros com otimismo. São comuns, nesse ciclo, a busca por renovação e o preparo minucioso para novos projetos, sempre com um olhar positivo para o futuro.

Os 12 animais do zodíaco

Na tradição chinesa, doze animais compõem o ciclo zodiacal: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Segundo a lenda, o Imperador de Jade organizou uma grande corrida, prometendo um lugar no zodíaco aos doze primeiros que cruzassem o rio.

Cada animal, com sua estratégia e personalidade, garantiu uma posição simbólica, associando características como inteligência, lealdade, coragem ou criatividade a cada signo. A reverência por animais como o cavalo, o macaco e o tigre na cultura chinesa se manifesta em movimentos desde a tradicional dança do tigre executada durante o Ano Novo até as estátuas de tigres guardiões em templos budistas.

Essa simbologia também se reflete em representações modernas como jogos online, como o videogame Black Mith Wukong, que conta a história do Rei Macaco em sua jornada ao oeste, ou no Fortune Tiger que tem no tigre dourado um ícone para representar a prosperidade, girando os rolos e exibindo símbolos.

Tradições e rituais festivos

Fonte: Unsplash

As celebrações do Ano Novo chinês começam com uma limpeza profunda da casa, simbolizando o afastamento das energias negativas do ano anterior. As cores vermelha e dourada dominam as decorações, representando sorte e prosperidade. É bem comum vermos fogos de artifício iluminarem o céu com o objetivo de espantar os maus espíritos e dar boas-vindas ao novo ciclo.

O jantar de reunião familiar, com pratos como o peixe (símbolo de abundância), une a família em torno da mesa, depois envelopes vermelhos (hongbao) com dinheiro são entregues a crianças e jovens, como votos de felicidade. Após quinze dias de celebração, o Festival das Lanternas encerra esse período de renovação e esperança coletiva.