Após mais de 10 horas, BR 101 é totalmente liberada em Rio Novo do Sul
Colisão envolvendo carreta com bloco de granito deixou feridos, mas trânsito já flui normalmente no km 388.
Após mais de 10 horas de interdição, a rodovia em Rio Novo do Sul foi totalmente liberada nesta sexta-feira (23). O bloqueio ocorreu após um acidente grave no km 388, na localidade de Capim Angola.
A colisão envolveu uma carreta que transportava um bloco de granito, um caminhão e uma motocicleta. Como resultado, o impacto interrompeu completamente o tráfego.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente deixou duas vítimas. O motorista da carreta e a motociclista receberam atendimento e seguiram para hospitais da região.
Durante o atendimento da ocorrência, o bloqueio provocou congestionamento superior a dez quilômetros nos dois sentidos da via. O trânsito permaneceu totalmente parado.
Após a remoção dos veículos e do bloco de granito, as equipes concluíram os trabalhos de segurança. Em seguida, o tráfego voltou a fluir normalmente no trecho de Rio Novo do Sul.