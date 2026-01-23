Após mais de 10 horas, BR 101 é totalmente liberada em Rio Novo do Sul

Após mais de 10 horas de interdição, a rodovia em Rio Novo do Sul foi totalmente liberada nesta sexta-feira (23). O bloqueio ocorreu após um acidente grave no km 388, na localidade de Capim Angola.

A colisão envolveu uma carreta que transportava um bloco de granito, um caminhão e uma motocicleta. Como resultado, o impacto interrompeu completamente o tráfego.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente deixou duas vítimas. O motorista da carreta e a motociclista receberam atendimento e seguiram para hospitais da região.

Durante o atendimento da ocorrência, o bloqueio provocou congestionamento superior a dez quilômetros nos dois sentidos da via. O trânsito permaneceu totalmente parado.

Após a remoção dos veículos e do bloco de granito, as equipes concluíram os trabalhos de segurança. Em seguida, o tráfego voltou a fluir normalmente no trecho de Rio Novo do Sul.