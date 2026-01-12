Arena de Verão 2026 amplia atrações no Sabores Capixabas

A Arena de Verão 2026 ampliou a programação do Espaço Sabores Capixabas e passou a oferecer atrações musicais também às quartas-feiras. Desse modo, a novidade estreia nesta quarta-feira (14), na praia de Camburi, em Vitória, e amplia as opções de lazer para moradores e turistas.

Além disso, a nova data marca o início da semana dedicada aos frutos do mar, com pratos que valorizam sabores do litoral capixaba. Assim, os restaurantes abrem a partir das 17h, enquanto os shows seguem com entrada gratuita.

Nesse sentido, integrado à Arena de Verão 2026, o Espaço Sabores Capixabas reúne gastronomia, música e convivência. Dessa forma, ao longo de janeiro, o local segue com etapas temáticas e programação contínua até o dia 25. Assim, confira a programação:

Programação musical – Espaço Sabores Capixabas

Quarta-feira (14)

* 19h – Banda 522

Quinta-feira (15)

* 18h – Aulão de Forró com o professor Wagner Lima (Forró)

* 19h – Mafuá (Forró)

Palco Arena

16/01 – Gabriel Sabadin e Thiago Aquino

17/01 – O Giro e Psirico

18/01 – Herança Negra e Lenine

23/01 – Picnic Dogs e Paralamas do Sucesso

24/01 – Ubando e Latino

25/01 – Banda Agitu’s (Conceição da Barra) e Banda Eva

Serviço

Espaço Sabores Capixabas – Arena de Verão 2026