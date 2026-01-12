Arena de Verão 2026 amplia atrações no Sabores Capixabas
Os restaurantes abrem a partir das 17h, enquanto os shows seguem com entrada gratuita.
A Arena de Verão 2026 ampliou a programação do Espaço Sabores Capixabas e passou a oferecer atrações musicais também às quartas-feiras. Desse modo, a novidade estreia nesta quarta-feira (14), na praia de Camburi, em Vitória, e amplia as opções de lazer para moradores e turistas.
Além disso, a nova data marca o início da semana dedicada aos frutos do mar, com pratos que valorizam sabores do litoral capixaba. Assim, os restaurantes abrem a partir das 17h, enquanto os shows seguem com entrada gratuita.
Nesse sentido, integrado à Arena de Verão 2026, o Espaço Sabores Capixabas reúne gastronomia, música e convivência. Dessa forma, ao longo de janeiro, o local segue com etapas temáticas e programação contínua até o dia 25. Assim, confira a programação:
Programação musical – Espaço Sabores Capixabas
Quarta-feira (14)
* 19h – Banda 522
Quinta-feira (15)
* 18h – Aulão de Forró com o professor Wagner Lima (Forró)
* 19h – Mafuá (Forró)
Palco Arena
16/01 – Gabriel Sabadin e Thiago Aquino
17/01 – O Giro e Psirico
18/01 – Herança Negra e Lenine
23/01 – Picnic Dogs e Paralamas do Sucesso
24/01 – Ubando e Latino
25/01 – Banda Agitu’s (Conceição da Barra) e Banda Eva
Serviço
Espaço Sabores Capixabas – Arena de Verão 2026
- Onde: Praia de Camburi – Vitória
- Quando: Até 25 de janeiro
- Abertura dos restaurantes às 17h
- Atrações musicais gratuitas