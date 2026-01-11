Marataízes: prefeitura promove City Tour gratuito; veja como participar

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove no próximo dia 14 de janeiro, às 9 horas, mais uma edição do City Tour em Marataízes, iniciativa voltada à valorização do patrimônio histórico, cultural e turístico da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A saída será na Avenida Rubens Rangel, nº 336, Centro, em frente ao Posto de Informação Turística. O roteiro foi planejado para proporcionar aos participantes uma experiência guiada, com informações qualificadas sobre os principais pontos de interesse do município.

Leia também: Aventuras na Pérola Capixaba: explore Marataízes com City Tour gratuito

A ação é aberta ao público e tem como objetivo estimular o turismo local, além de fortalecer o sentimento de pertencimento e conhecimento sobre Marataízes.

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente pelos seguintes canais oficiais:

A participação é uma oportunidade para moradores e visitantes conhecerem Marataízes sob uma nova perspectiva, com orientação técnica e foco na experiência turística.