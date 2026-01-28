Cultura

Artesãos de Cachoeiro ganham vitrine durante feira no SempreTem

Evento acontece nesta sexta-feira (30), a partir das 15h, e amplia a visibilidade do artesanato produzido no município.

feira de artesanato em Cachoeiro
Foto: Márcia Leal/PMCI

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos de Cachoeiro de Itapemirim promove, nesta sexta-feira (30), uma Exposição e Feira de artistas e artesãos. O evento começa às 15h, no estacionamento do Supermercado SempreTem.

A pasta leva o artesanato local para espaços de grande circulação. Dessa forma, aproxima o público consumidor dos produtores criativos do município.

A iniciativa fortalece os trabalhos manuais e amplia as oportunidades de geração de renda. Além disso, valoriza talentos que movimentam a economia criativa local.

O secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, destaca que a ação incentiva a inclusão produtiva. Segundo ele, a gestão cria novas possibilidades de acesso ao mercado para artesãos e empreendedores.

Parraro Scherrer afirma que valorizar o trabalho manual também significa reconhecer a identidade cultural da cidade. Para o secretário, o artesanato contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico de Cachoeiro.

