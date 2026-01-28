Marataízes promove super aulão de dança e ritbox à beira-mar

A Prefeitura de Marataízes realiza, nesta sexta-feira (31), mais uma edição do projeto Ritmo na Praia. A atividade começa às 15h, na Praia da Cidade Nova.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer organiza o evento e convida moradores e turistas. A proposta une atividade física, diversão e integração social.

Durante a programação, o público participa de um super aulão de dança e ritbox. A aula acontece no mini trio, em um cenário à beira-mar. Além disso, as professoras Lorena e Andréa conduzem as atividades. A participação especial de Olívia garante ainda mais energia e animação.

Segundo a organização, o evento atende pessoas de todas as idades. Dessa forma, o projeto incentiva hábitos saudáveis e o convívio comunitário.