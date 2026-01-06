Árvore de grande porte cai e atinge veículos em Cachoeiro

Uma árvore de grande porte caiu, nesta terça-feira (6), na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim.

No local, é possível observar uma grande erosão no solo de um barranco, o que pode ter provocado a queda.

Dois carros foram atingidos, mas, apesar do susto, não há registros de feridos. Os proprietários dos automóveis relataram danos materiais. Um dos carros, teve o vidro traseiro quebrado, além de avarias na carroceria.

Desde o último domingo (4), diversas ocorrências de deslizamentos de terra e queda de árvores estão sendo registradas pela Defesa Civil de Cachoeiro. Uma árvore, por exemplo, caiu transversalmente sobre a Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nas imediações da antiga Viação Itapemirim.

Os galhos bloquearam parcialmente o tráfego em um dos sentidos da via. A árvore também atingiu a rede elétrica, ficando sobre fios e postes.