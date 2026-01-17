Associação marca história com documentário sobre as origens de Pedra Menina

A exibição de um documentário sobre as origens da comunidade de Pedra Menina, no Caparaó, marcou um dos momentos mais emocionantes da 8ª edição do Conexão Caparaó. O filme, apresentado durante a programação oficial do primeiro dia do evento, resgatou a história das famílias pioneiras da região e comoveu uma plateia formada por moradores do território, produtores rurais, turistas, visitantes e familiares que se reconheceram nas imagens e nos relatos exibidos na tela.

Intitulado “Nossas Origens e Seus Contos”, o documentário foi exibido durante a primeira Sessão de Cinema do Conexão Caparaó e teve como proposta preservar a memória histórica e cultural das comunidades cafeeiras da região.

A produção foi idealizada pela Associação dos Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) e reuniu depoimentos de moradores mais antigos, que narraram a formação das localidades, os desafios do início da ocupação e a consolidação da cafeicultura como base econômica e social do Caparaó.

Com cerca de uma hora de duração, o filme apresentou histórias de trabalho, fé e pertencimento, abordando a vida nas lavouras, o papel da igreja e da escola na organização das comunidades e a convivência com o Parque Nacional do Caparaó ao longo das décadas.

As imagens e relatos despertaram forte emoção no público, que acompanhou atentamente cada depoimento, em muitos momentos com aplausos, lágrimas e expressões de orgulho por fazer parte daquela história.

O documentário foi além de um registro histórico. O material foi tratado como uma homenagem às famílias que transformaram áreas de relevo acidentado em lavouras produtivas e reconhecidas nacionalmente pela qualidade dos cafés especiais. Para muitos dos presentes, o filme representou o reconhecimento de uma trajetória construída com esforço coletivo e transmitida de geração em geração.

Durante o 8º Conexão Caparaó, o documentário reforçou o tema “Nossas Origens”, escolhido para nortear a edição do evento. A proposta buscou conectar passado, presente e futuro da cafeicultura regional, valorizando a identidade do território e o papel do produtor rural na construção de uma cadeia produtiva cada vez mais qualificada e sustentável.

Com a exibição do filme, o Conexão Caparaó consolidou-se como um evento que vai além da promoção de cafés especiais. Ao incorporar cultura, memória e identidade em sua programação, o festival reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do território e com a valorização das pessoas que construíram a história do café do Caparaó.

A iniciativa foi apontada como um legado duradouro, capaz de emocionar, ensinar e reforçar o orgulho de quem vive e produz na região.