Atenção! Defesa Civil emite alerta de inundação em Castelo nas próximas horas

A Defesa Civil Estadual emitiu, nesta quarta-feira (21), um alerta de inundação para o município de Castelo. O aviso indica risco elevado de alagamentos nas próximas dez horas.

Segundo o comunicado, o alerta considera as condições meteorológicas atuais e o volume de chuvas registrado na região. Por isso, a orientação é para que moradores evitem áreas de risco.

Além disso, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em regiões próximas a rios, córregos e áreas com histórico de alagamentos. A medida busca reduzir danos e preservar vidas.

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Também é possível entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo número 99902-1770.

O alerta tem como base informações da Defesa Civil Estadual e do Instituto Nacional de Meteorologia. As equipes seguem monitorando o cenário e podem atualizar o aviso conforme a evolução das chuvas.

As autoridades reforçam que a colaboração da população é essencial. Evitar deslocamentos desnecessários e respeitar as orientações oficiais ajuda a minimizar riscos durante o período de instabilidade climática.