Cidades

Atenção! Defesa Civil emite alerta de inundação em Castelo nas próximas horas

Aviso da Defesa Civil Estadual aponta risco de inundação e orienta moradores a evitarem áreas vulneráveis

Rio Castelo
Foto: Divulgação

A Defesa Civil Estadual emitiu, nesta quarta-feira (21), um alerta de inundação para o município de Castelo. O aviso indica risco elevado de alagamentos nas próximas dez horas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o comunicado, o alerta considera as condições meteorológicas atuais e o volume de chuvas registrado na região. Por isso, a orientação é para que moradores evitem áreas de risco.

Leia também: Chuvas intensas no Espírito Santo causam alagamentos, deslizamentos e morte

Além disso, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em regiões próximas a rios, córregos e áreas com histórico de alagamentos. A medida busca reduzir danos e preservar vidas.

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Também é possível entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo número 99902-1770.

O alerta tem como base informações da Defesa Civil Estadual e do Instituto Nacional de Meteorologia. As equipes seguem monitorando o cenário e podem atualizar o aviso conforme a evolução das chuvas.

As autoridades reforçam que a colaboração da população é essencial. Evitar deslocamentos desnecessários e respeitar as orientações oficiais ajuda a minimizar riscos durante o período de instabilidade climática.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

CasteloChuva no ES

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por