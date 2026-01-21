Cidades

Chuvas intensas no Espírito Santo causam alagamentos, deslizamentos e morte

Boletim da Defesa Civil aponta acumulados elevados, risco geo-hidrológico e uma morte confirmada em Rio Bananal.

Foto: Reprodução | PMA

As chuvas intensas no Espírito Santo mobilizaram equipes de emergência e elevaram o nível de alerta em diversas regiões do estado. O cenário consta em boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (21) 

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o levantamento, vários municípios registraram acumulados superiores a 100 milímetros em apenas 24 horas. Sooretama liderou os registros, com 194 mm, seguida por Linhares, Aracruz, Divino de São Lourenço e Rio Bananal, que somou 110 mm no período analisado 

Como consequência, a Defesa Civil manteve alertas ativos para risco hidrológico e de movimento de massa, com base em dados do Cemaden. Municípios como Serra, Vitória, Alegre, Colatina e Vila Velha aparecem em níveis moderado a alto de risco 

Entre as ocorrências mais graves, um deslizamento destruiu uma residência nas proximidades da Lagoa Juparanã, em Rio Bananal. Duas pessoas ficaram feridas e uma criança morreu soterrada, conforme registro oficial da Defesa Civil municipal.

Além disso, o boletim aponta deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores e bloqueios parciais de vias em cidades como Alegre, Iconha, Linhares, Marataízes, Castelo e Vila Velha. Ao todo, o estado contabiliza uma morte, quatro feridos e famílias desalojadas.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas de risco, redobrar a atenção em encostas e acompanhar os avisos meteorológicos. As chuvas intensas no Espírito Santo devem persistir, com previsão de novos acumulados elevados nos próximos dias.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Chuva no ESDefesa CivilEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por