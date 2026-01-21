Chuvas intensas no Espírito Santo causam alagamentos, deslizamentos e morte

As chuvas intensas no Espírito Santo mobilizaram equipes de emergência e elevaram o nível de alerta em diversas regiões do estado. O cenário consta em boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (21)

De acordo com o levantamento, vários municípios registraram acumulados superiores a 100 milímetros em apenas 24 horas. Sooretama liderou os registros, com 194 mm, seguida por Linhares, Aracruz, Divino de São Lourenço e Rio Bananal, que somou 110 mm no período analisado

Como consequência, a Defesa Civil manteve alertas ativos para risco hidrológico e de movimento de massa, com base em dados do Cemaden. Municípios como Serra, Vitória, Alegre, Colatina e Vila Velha aparecem em níveis moderado a alto de risco

Entre as ocorrências mais graves, um deslizamento destruiu uma residência nas proximidades da Lagoa Juparanã, em Rio Bananal. Duas pessoas ficaram feridas e uma criança morreu soterrada, conforme registro oficial da Defesa Civil municipal.

Além disso, o boletim aponta deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores e bloqueios parciais de vias em cidades como Alegre, Iconha, Linhares, Marataízes, Castelo e Vila Velha. Ao todo, o estado contabiliza uma morte, quatro feridos e famílias desalojadas.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas de risco, redobrar a atenção em encostas e acompanhar os avisos meteorológicos. As chuvas intensas no Espírito Santo devem persistir, com previsão de novos acumulados elevados nos próximos dias.