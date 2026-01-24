Atenção! Inmet mantém dois alertas de chuva para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o Espírito Santo sob dois alertas meteorológicos ativos. Os avisos foram renovados nesta sexta-feira (23) e indicam atenção para os próximos dias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Atualmente, o estado segue com alerta amarelo de chuvas intensas. O aviso, que representa perigo potencial, vale até domingo (25), às 23h59, e abrange todo o território capixaba.

Leia também: VÍDEO | Defesa Civil interdita rua após deslizamento em Piúma

Nesse cenário, há previsão de chuva em volumes elevados em curto período. Além disso, podem ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes regiões.

Paralelamente, o Espírito Santo também permanece sob alerta vermelho para acumulado de chuvas. O aviso atinge 28 municípios e representa o nível máximo de risco.

Segundo o Inmet, o alerta vermelho indica maior probabilidade de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de rios. O risco aumenta, sobretudo, em áreas que já registraram chuva significativa nos últimos dias.

Diante disso, o órgão reforça a necessidade de atenção redobrada. A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir as orientações da Defesa Civil.

Por fim, moradores de áreas de risco devem adotar medidas preventivas. Em situações de emergência, a orientação é buscar locais seguros e acionar os canais oficiais de atendimento.