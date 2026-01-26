Atenção! Ponte de Ferro volta a ser liberada após período de interdição
Técnicos monitoraram o comportamento da estrutura.
A Defesa Civil liberou novamente a Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A prefeitura do município confirmou a informação através das redes sociais oficiais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A liberação acontece após um período de interdição preventiva, adotada devido às chuvas intensas registradas no município. Durante esse intervalo, os técnicos monitoraram o comportamento da estrutura.
Segunda interdição em menos de um mês
No início do mês, a ponte ficou fechada por oito dias após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas. Na ocasião, o bloqueio evitou riscos à população.
Por enquanto, o tráfego está normalizado no local. Entretanto, a orientação é que condutores e pedestres mantenham atenção redobrada, sobretudo em dias de chuva.