Atenção! Ponte de Ferro volta a ser liberada após período de interdição

Técnicos monitoraram o comportamento da estrutura.

ponte de ferro
Foto: Divulgação | Wallace Hull/PMCI

A Defesa Civil liberou novamente a Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A prefeitura do município confirmou a informação através das redes sociais oficiais.

A liberação acontece após um período de interdição preventiva, adotada devido às chuvas intensas registradas no município. Durante esse intervalo, os técnicos monitoraram o comportamento da estrutura.

Segunda interdição em menos de um mês

No início do mês, a ponte ficou fechada por oito dias após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas. Na ocasião, o bloqueio evitou riscos à população.

Por enquanto, o tráfego está normalizado no local. Entretanto, a orientação é que condutores e pedestres mantenham atenção redobrada, sobretudo em dias de chuva.

