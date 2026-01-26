Defesa Civil bloqueia acesso a ponte próxima ao Trapiche em Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes interditou um deque e uma ponte de madeira próximos ao Trapiche, na Barra de Itapemirim, após identificar risco estrutural.

Segundo o órgão, a estrutura apresenta possibilidade de queda. Por isso, o local pode provocar acidentes graves a moradores e visitantes.

As equipes realizaram a interdição como medida preventiva. Além disso, sinalizaram a área para impedir o acesso de pedestres.

A Defesa Civil orienta que ninguém utilize o local até a conclusão das providências necessárias. A recomendação vale para toda a população.

De acordo com o órgão, a segurança vem em primeiro lugar. Portanto, o isolamento seguirá mantido até nova avaliação técnica.

Em situações de risco ou emergência, a população deve acionar a Defesa Civil de Marataízes pelo telefone (28) 3520-6774.