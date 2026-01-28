Atropelamento na BR 101 em Iconha mata mulher de 52 anos

Um atropelamento na BR 101 em Iconha matou uma mulher de 52 anos na noite desta terça-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tentou atravessar a rodovia quando um caminhão a atingiu.

Segundo informações apuradas no local, equipes de resgate da concessionária da rodovia chegaram rapidamente e iniciaram o atendimento. Contudo, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do caminhão, de 33 anos, permaneceu no local durante todo o atendimento. Em seguida, as autoridades realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Após o óbito, as autoridades acionaram o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A equipe realizou a remoção do corpo para os procedimentos legais.