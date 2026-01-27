Caminhão com chapas de granito tomba em Venda Nova do Imigrante

Um caminhão com chapas de granito tomba na ES 166, no km 11, após perder a estabilidade em uma curva da rodovia. O acidente ocorreu nesta terça-feira e não deixou feridos.

Segundo informações apuradas no local, o veículo seguia pela rodovia quando tombou em um trecho sinuoso. Com isso, parte da carga se espalhou pela pista, oferecendo risco aos motoristas.

Logo após o tombamento, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo atenderam a ocorrência. Os militares sinalizaram a via e realizaram a limpeza da pista.

Além disso, os bombeiros removeram os resíduos e garantiram condições seguras de tráfego. Durante o atendimento, o fluxo de veículos seguiu parcialmente comprometido.

Apesar do impacto e dos danos materiais, o condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Ainda assim, as autoridades orientaram os motoristas a redobrarem a atenção no trecho.

Por fim, após a limpeza da pista, as equipes liberaram o tráfego. O caso reforça os riscos do transporte de cargas pesadas em rodovias com curvas acentuadas.