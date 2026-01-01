Avatar: Fogo e Cinzas estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja horários
Avatar: Fogo e Cinzas estreia nesta semana e marca o retorno ao universo de Pandora nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, o novo filme amplia a saga criada por James Cameron.
Dessa forma, a história aprofunda conflitos, explora novos territórios e apresenta desafios inéditos aos personagens. Além disso, a produção aposta em efeitos visuais avançados e narrativa mais intensa.
Enquanto isso, os cinemas da cidade organizaram sessões em diferentes formatos. Assim, o público pode escolher entre exibições em 2D e 3D, conforme a sala e o horário.
Cine Ritz Perim
Sala 01
Zootopia 2 – 2D
Todos os dias – 16h15 (dublado)
👉 Todos pagam meia
Anaconda – 2D
Todos os dias – 18h40 e 20h30 (dublado)
Sala 02
Avatar: Fogo e Cinzas
Todos os dias – 15h15 (dublado | 3D)
Todos os dias – 19h30 (dublado | 2D)
Sala 03
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 2D
Todos os dias – 14h30 (dublado | todos pagam meia)
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D
Todos os dias – 16h30 (dublado)
A Empregada – 2D
Todos os dias – 18h30 e 20h50 (dublado)
Cine Unimed
📅 Programação de 02 a 07 de janeiro de 2026
Sala 01
Truque de Mestre: 3º Ato – 2D
Todos os dias – 16h00 (dublado)
👉 Todos pagam meia
A Empregada – 2D
Todos os dias – 18h15 e 20h45 (dublado)
Sala 02
Avatar: Fogo e Cinzas
Todos os dias – 15h15 (dublado | 2D)
Todos os dias – 19h30 (dublado | 3D)
Sala 03
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 2D
Todos os dias – 15h45 (dublado)
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D
Todos os dias – 17h50 (dublado)
Zootopia 2 – 3D
Todos os dias – 20h00 (dublado)
Sala 04
Zootopia 2 – 2D
Todos os dias – 16h00 (dublado)
Anaconda – 2D
Todos os dias – 18h30 e 20h40 (dublado)