Avatar: Fogo e Cinzas estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja horários

Avatar: Fogo e Cinzas estreia nesta semana e marca o retorno ao universo de Pandora nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, o novo filme amplia a saga criada por James Cameron.

Dessa forma, a história aprofunda conflitos, explora novos territórios e apresenta desafios inéditos aos personagens. Além disso, a produção aposta em efeitos visuais avançados e narrativa mais intensa.

Enquanto isso, os cinemas da cidade organizaram sessões em diferentes formatos. Assim, o público pode escolher entre exibições em 2D e 3D, conforme a sala e o horário.

Cine Ritz Perim

Sala 01

Zootopia 2 – 2D

Todos os dias – 16h15 (dublado)

👉 Todos pagam meia

Anaconda – 2D

Todos os dias – 18h40 e 20h30 (dublado)

Sala 02

Avatar: Fogo e Cinzas

Todos os dias – 15h15 (dublado | 3D)

Todos os dias – 19h30 (dublado | 2D)

Sala 03

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 2D

Todos os dias – 14h30 (dublado | todos pagam meia)

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D

Todos os dias – 16h30 (dublado)

A Empregada – 2D

Todos os dias – 18h30 e 20h50 (dublado)

Cine Unimed

📅 Programação de 02 a 07 de janeiro de 2026

Sala 01

Truque de Mestre: 3º Ato – 2D

Todos os dias – 16h00 (dublado)

👉 Todos pagam meia

A Empregada – 2D

Todos os dias – 18h15 e 20h45 (dublado)

Sala 02

Avatar: Fogo e Cinzas

Todos os dias – 15h15 (dublado | 2D)

Todos os dias – 19h30 (dublado | 3D)

Sala 03

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 2D

Todos os dias – 15h45 (dublado)

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – 3D

Todos os dias – 17h50 (dublado)

Zootopia 2 – 3D

Todos os dias – 20h00 (dublado)

Sala 04

Zootopia 2 – 2D

Todos os dias – 16h00 (dublado)

Anaconda – 2D

Todos os dias – 18h30 e 20h40 (dublado)