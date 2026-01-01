Sorteio da Mega da Virada é adiado para esta quinta-feira; entenda o motivo

O sorteio do resultado da Mega da Virada 2025, inicialmente previsto para a noite desta quarta-feira (31), foi adiado para a manhã desta quinta-feira (1º).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Contudo, a instituição confirmou a nova data após falhas técnicas nos sistemas de apostas, devido a movimentação inédita de jogadores de todo o país.

Leia também: Mega da Virada: histórico de ganhadores coloca Guaçuí no rol das cidades sortudas

Assim, de acordo com a Caixa, responsável pela loteria, o volume excepcional de apostas gerou instabilidade nos canais digitais, o que impossibilitou a realização do sorteio no horário programado. Diante disso, o banco decidiu remarcar o sorteio para as 10h, garantindo segurança e transparência no processo.

Prêmio histórico

O prêmio da Mega da Virada deste ano é recorde e chega a R$ 1,09 bilhão, o maior já oferecido na história das loterias brasileiras. Como determina a regra do concurso especial, o prêmio não acumula. Assim, se ninguém acertar as seis dezenas, a organização divide o prêmio entre os ganhadores da quina e das demais faixas, caso haja necessidade.

Transmissão ao vivo

O sorteio acontece em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube e pela página inicial do UOL, o que permite o acompanhamento em tempo real.

Expectativa nacional

Apesar do adiamento, os apostadores mantêm a expectativa elevada. A Mega da Virada lidera o interesse nacional, mobiliza milhões de pessoas e encerra o ano com prêmios históricos.

A Caixa reforçou que todas as apostas registradas até o encerramento oficial continuam válidas e concorrem normalmente ao prêmio.