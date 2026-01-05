Avenida é interditada em Cachoeiro após risco de deslizamento de rocha

A administração municipal de Cachoeiro de Itapemirim interditou totalmente a Avenida Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, após identificar risco iminente de deslizamento de uma grande rocha.

As equipes técnicas avaliaram o cenário e constataram perigo real para pedestres e motoristas que transitam pelo local. Diante disso, o município adotou a medida de forma preventiva.

Além disso, a gestão acionou a Defesa Civil Estadual, que já mobiliza uma equipe técnica especializada. O grupo irá analisar a área e definir uma solução emergencial para o problema.

Enquanto a situação não é normalizada, a administração orienta os motoristas a evitarem a região interditada. A recomendação inclui o uso de rotas alternativas e o respeito à sinalização instalada no trecho.

Segundo o município, a prioridade é reduzir riscos, prevenir acidentes e garantir a segurança da população.