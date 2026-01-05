Cidades

Avenida é interditada em Cachoeiro após risco de deslizamento de rocha

Bloqueio preventivo ocorre no bairro Amarelo após equipes identificarem risco à segurança de pedestres e motoristas

deslizamento em Cachoeiro
Foto: Pedro Jr/PMCI

A administração municipal de Cachoeiro de Itapemirim interditou totalmente a Avenida Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, após identificar risco iminente de deslizamento de uma grande rocha.

As equipes técnicas avaliaram o cenário e constataram perigo real para pedestres e motoristas que transitam pelo local. Diante disso, o município adotou a medida de forma preventiva.

Além disso, a gestão acionou a Defesa Civil Estadual, que já mobiliza uma equipe técnica especializada. O grupo irá analisar a área e definir uma solução emergencial para o problema.

Enquanto a situação não é normalizada, a administração orienta os motoristas a evitarem a região interditada. A recomendação inclui o uso de rotas alternativas e o respeito à sinalização instalada no trecho.

Segundo o município, a prioridade é reduzir riscos, prevenir acidentes e garantir a segurança da população.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

