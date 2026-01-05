VÍDEO | Erosão de encosta preocupa moradores no bairro Rubem Braga em Cachoeiro

As fortes chuvas que caíram neste fim de semana em Cachoeiro deixaram rastros de destruição em diversas localidades, entre elas, no bairro Rubem Braga, onde ocorreu uma erosão de encosta.

De acordo com a moradora Jussara Mancini, o fato ocorreu na madrugada da última sexta-feira (2) para o sábado (3) na Rua Manoel Duarte, em um terreno ao lado da sua residência. A preocupação é que a erosão aumente e atinja o imóvel.

“A água da rua de cima desce toda porque não tem anilhamento e, com isso, abriu essa enorme cratera no terreno ao lado da minha casa. E como as chuvas não param, temo que se abra mais”, afirmou.

Segundo ela, entrou em contato com a Defesa Civil, mas não obteve sucesso imediato. Ao voltar a fazer contato nesta segunda-feira (5), foi informada que uma equipe será deslocada para o local, mas sem previsão de chegada.

