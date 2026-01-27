Base do Samu e Pronto Atendimento de Ibitirama passam por reformas
Intervenções buscam ampliar conforto, segurança e qualidade no atendimento à população
A Prefeitura de Ibitirama iniciou obras de reforma na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no Pronto Atendimento do município. A ação reforça os investimentos na saúde pública local.
As intervenções buscam melhorar a estrutura física dos espaços. Assim, a gestão garante mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.
Durante o período de obras, os atendimentos seguem normalmente. Contudo, a administração adotou adequações temporárias para manter o funcionamento dos serviços essenciais.
Por fim, a Prefeitura reforça que as melhorias fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde.