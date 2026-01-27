Guaçuí divulga cursos do Qualificar ES e abre inscrições
Programa oferece capacitação gratuita em diversas áreas e amplia oportunidades de emprego
A Prefeitura de Guaçuí divulgou o cronograma oficial dos cursos do Qualificar ES. Dessa forma, a iniciativa amplia oportunidades de capacitação e acesso ao mercado de trabalho.
Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social coordena a ação, em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.
Portanto, o edital será publicado no dia 27 de janeiro. No mesmo dia, começam as inscrições. Contudo, o prazo termina em 12 de fevereiro.
Em seguida, o programa divulga o resultado no dia 25 de fevereiro. Assim, a matrícula ocorre entre 26 e 27 de fevereiro. As aulas começam em 3 de março.
Os cursos seguem até 14 de maio. Assim, os participantes terão formação prática e direcionada às demandas atuais do mercado. Por fim, as inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no site oficial do programa Qualificar ES.
Cronograma oficial
- Publicação do edital: 27/01/2026
- Início das inscrições: 27/01/2026
- Encerramento das inscrições: 12/02/2026
- Divulgação do resultado: 25/02/2026
- Matrícula: 26/02 a 27/02/2026
- Início das aulas: 03/03/2026
- Término dos cursos: 14/05/2026
Cursos ofertados em Guaçuí
- Cuidador Infantil
Terça, quarta e quinta | Manhã – 8h às 12h
- Cuidador de Idosos
Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h
- Socorrista – Nível Básico
Terça, quarta e quinta | Noite – 19h às 22h
- Informática Básica
Manhã – 8h às 12h | Noite – 18h às 21h
- Word e Excel
Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h
- Costura Infantil
Terça, quarta e quinta | Manhã – 8h às 12h
- Costura
Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h
- Confeccionador de Bolsas
Terça, quarta e quinta | Noite – 18h às 21h
Inscrições
Dessa forma, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site:
👉 https://qualificar.es.gov.br/