Guaçuí divulga cursos do Qualificar ES e abre inscrições

A Prefeitura de Guaçuí divulgou o cronograma oficial dos cursos do Qualificar ES. Dessa forma, a iniciativa amplia oportunidades de capacitação e acesso ao mercado de trabalho.

Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social coordena a ação, em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Portanto, o edital será publicado no dia 27 de janeiro. No mesmo dia, começam as inscrições. Contudo, o prazo termina em 12 de fevereiro.

Em seguida, o programa divulga o resultado no dia 25 de fevereiro. Assim, a matrícula ocorre entre 26 e 27 de fevereiro. As aulas começam em 3 de março.

Os cursos seguem até 14 de maio. Assim, os participantes terão formação prática e direcionada às demandas atuais do mercado. Por fim, as inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no site oficial do programa Qualificar ES.

Cronograma oficial

Publicação do edital: 27/01/2026

Início das inscrições: 27/01/2026

Encerramento das inscrições: 12/02/2026

Divulgação do resultado: 25/02/2026

Matrícula: 26/02 a 27/02/2026

Início das aulas: 03/03/2026

Término dos cursos: 14/05/2026

Cursos ofertados em Guaçuí

Cuidador Infantil

Terça, quarta e quinta | Manhã – 8h às 12h

Terça, quarta e quinta | Manhã – 8h às 12h Cuidador de Idosos

Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h

Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h Socorrista – Nível Básico

Terça, quarta e quinta | Noite – 19h às 22h

Terça, quarta e quinta | Noite – 19h às 22h Informática Básica

Manhã – 8h às 12h | Noite – 18h às 21h

Manhã – 8h às 12h | Noite – 18h às 21h Word e Excel

Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h

Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h Costura Infantil

Terça, quarta e quinta | Manhã – 8h às 12h

Terça, quarta e quinta | Manhã – 8h às 12h Costura

Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h

Terça, quarta e quinta | Tarde – 13h às 17h Confeccionador de Bolsas

Terça, quarta e quinta | Noite – 18h às 21h

Inscrições

Dessa forma, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site:

👉 https://qualificar.es.gov.br/