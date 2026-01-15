Batidas do Mundo abre oficina gratuita de pandeiro em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim recebe nos dias 14 e 15 de janeiro o Festival Batidas do Mundo com oficina gratuita de pandeiro com o músico Edu Szajbrum, referência nacional na percussão brasileira.

Durante a oficina, o público mergulha nas técnicas tradicionais e contemporâneas do instrumento. Além disso, o encontro propõe uma vivência prática e musical.

Ao longo das aulas, Edu Szajbrum apresenta ritmos do Brasil e de diferentes partes do mundo. Assim, os participantes ampliam repertório e percepção rítmica. A oficine também vai falar sobre a história do pandeiro. Nesse sentido, a atividade conecta a tradição de João da Baiana às inovações criadas por Marcos Suzano.

Além da técnica, a oficina estimula escuta, coordenação e conexão coletiva. Portanto, o aprendizado acontece de forma prática e colaborativa.

As inscrições seguem abertas, contudo as vagas são limitadas. Por isso, a organização orienta que os interessados garantam participação com antecedência.

A oficina é gratuita e aberta à comunidade, fortalecendo o acesso à cultura e à educação musical no município.