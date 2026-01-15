Cultura

Exposição do Museu da História da Moto atrai público em Domingos Martins

O público poderá conhecer motos da Segunda Guerra Mundial, modelos da marca Harley-Davidson e motocicletas customizadas nos estilos Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper.

Museu da História da Moto em Domingos Martins
Foto: Divulgação

A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto integra a programação do evento My Helmet Rock Hotel, que acontece na sexta (16) e sábado (17), em Domingos Martins, no Sesc. Dessa forma, a abertura ocorre na sexta (16), às 17h. Por outro lado, no dia seguinte, a visitação começa às 10h. Além disso, a entrada é gratuita.

O presidente da Associação de Motos Clássicas e Customizadas do Espírito Santo e organizador da mostra, presidente Marcelo Paranhos, explicou que a participação ocorre a convite dos organizadores do evento. Segundo ele, o estande do museu contará com obras de arte inspiradas no universo custom e uma seleção especial de motocicletas históricas e personalizadas.

A exposição

Entre os destaques, o público poderá conhecer motos da Segunda Guerra Mundial, modelos da marca Harley-Davidson e motocicletas customizadas nos estilos Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper.

Além disso, a exposição inclui uma Harley Police Special 1977, utilizada pela polícia americana e posteriormente doada ao Exército Brasileiro, e uma Harley Motovi 1978, placa preta, produzida na Zona Franca de Manaus.

Serviço

Exposição Itinerante do Museu da História da Motocicleta

  • Local: Sesc Domingos Martins – evento My Helmet Rock Hotel
  • Data: 16 e 17 de janeiro
  • Horário: dia 16, às 17 horas; dia 17, a partir das 10 horas
  • Entrada gratuita

